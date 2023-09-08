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Награждены победители конкурса «Ольговка в цвету»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.09.2023 12:08 0 624
Награждены победители конкурса «Ольговка в цвету»

Участие в нём приняли 56 человек. Лучших цветоводов микрорайона поздравили и поблагодарили за труд Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Михаил Васильев.

- Замечательно, что в микрорайоне «Ольговка» жители стараются украсить дворы, разбить красивые клумбы и цветники, навести порядок. В этой работе участвуют и совсем юные калужане, которые, я уверен, обязательно станут настоящими патриотами родного города, будут любить свой родной край. Дорогие друзья! Своим трудом вы делаете наш город красивым и комфортным, благодарю вас за активную позицию и желаю новых успехов! – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

Михаил Васильев, в свою очередь поблагодарил педагогов и воспитанников детской школы искусств № 5 и подросткового клуба «Селена» за помощь в организации праздника. Победителям вручили дипломы и подарки, творческие коллективы подготовили праздничный концерт. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.09.2023 12:08 0 624
Тэги: городская дума
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