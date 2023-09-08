Количество рейсов из Калуги в Минск увеличится вдвое

Со 2 ноября количество рейсов из Калуги в Минск увеличится с одного до двух. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили в областном правительстве.

Самолеты будут летать туда и обратно по четвергам и воскресеньям.

Полететь в Минск 2 ноября, а вернуться обратно 5 ноября стоит как минимум 9770 рублей.

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