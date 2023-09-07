В Калуге прошли учения с пожаром на подземной парковке

В четверг, 7 сентября, в Калуге прошли учения МЧС в бизнес-центре рядом со сквером Мира. Подробности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

- По тактическому замыслу, от администрации торгового комплекса поступило сообщение, о розливе и воспламенение топлива на площади 120 квадратных, в результате столкновения трех автомобилей на подземной парковке здания, - пояснили спасатели. - Две автомашины загорелись. Двоих человек, зажало поврежденными конструкциями третьего автомобиля. Продукты горения быстро распространились по всему зданию, создав угрозу для жизни людей. Сотрудники комплекса до прибытия пожарных подразделений, организовали эвакуация персонала из помещений.

Прибывшие на место пожарные потушили условный пожар и спасли оставшихся в здании людей.

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