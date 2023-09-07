В Калужской области за долги по коммуналке арестовали машину, бытовую технику и компьютеры

В Тарусе у шести местных жителей арестовали имущество за большие долги по услугам ЖКХ. В четверг, 7 сентября, об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Каждый из этих людей накопил долг больше чем в 100 тысяч рублей.

- В акты описи и ареста попали: крупная бытовая техника и электроника, компьютерная техника, а также автомобиль марки «Хендай Соната», - заявили приставы. - Некоторые граждане, у которых было арестовано и изъято имущество, годами не платили по счетам, хотя и имели такую возможность. Так, по одному из адресов в Тарусе во вполне приличной и большой квартире проживает семья, которая принципиально не оплачивает любые счета. Люди считают, что попросту не должны этого делать. В данном жилом помещении сотрудники органа принудительного исполнения региона произвели аресты сразу двух телевизоров и двух компьютерных мониторов, а также другой бытовой техники и электроники.

Одна из должниц за день до визита приставов оплатила 110 тысяч рублей и избежала ареста автомобиля.

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