Калугу посетила делегация из Абхазии

Обсудить сотрудничество в различных сферах в наш город приехали министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, председатель госкомитета по делам молодёжи и спорта Тарас Хагба, глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава и первый заместитель Главы администрации Гагрского района Адамур Цишба.

Калугу на встрече представляли Глава городского самоуправления Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, первый зампредседателя Гордумы Александр Иванов, депутаты Гордумы Карп Диденко и Алексей Колесников. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере экономики, туризма, образования, спорта, молодёжной политики. Были затронуты вопросы реабилитации участников боевых действий. Гостей заинтересовал опыт Калуги в благоустройстве, организации событийного туризма, развитии муниципальных предприятий.

Дмитрий Денисов предложил проработать вопрос организации прямых авиарейсов между Калугой и Абхазией. Александр Иванов в свою очередь предложил представителям абхазских муниципалитетов принять участие в работе Координационного совета Союза представительных органов РФ.

- Абхазия очень популярное среди калужан место отдыха, отмечается положительная динамика в развитии туристической инфраструктуры республики, также наших земляков привлекает прекрасная природа Абхазии и её дружелюбный и гостеприимный народ, – отметил Юрий Моисеев. – Нам интересен опыт Абхазии в развитии туризма, ведь и Калуга с каждым годом привлекает всё больше туристов. Также у нас очень хорошие перспективы сотрудничества в сфере обмена студентами, организации совместных спортивных и молодёжных мероприятий.

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