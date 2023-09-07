В Калуге выставили на продажу три памятника архитектуры

В Калуге городская управа выставила на продажу три памятника архитектуры, расположенных в разных частях города. Заявки от потенциальных покупателей будут принимать до 21 сентября, сообщил в четверг городской голова Дмитрий Денисов.

На улице Монастырской, 4 продают флигель городской усадьбы конца XIX – начала XX веков.

На улице Баумана можно купить жилой дом №37/39, построенный в конце XVII.

На улице Торубаева продается жилой дом №24.

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