В Калужской области приведут в порядок все памятники и воинские захоронения

К 17 сентября в Калужской области покрасят, почистят и отремонтируют памятники и воинские захоронения, сообщили в четверг, 7 сентября, в горуправе.

Акция приурочена 80-й годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

В областном центре есть 29 памятников солдатам Великой Отечественной и 35 воинских захоронений.

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