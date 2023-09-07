Под Калугой отремонтируют дорогу за 6,5 миллиона рублей

В среду, 6 сентября, на сайте госзакупок появилась заявка о ремонте улицы Советской в деревне Дешовки, Заказчиком выступает администрация Козельского района.

Площадь участка составляет 1 тысячу квадратных метров. Подрядчику предстоит не только восстановить дорожное покрытие, но и отрегулировать положение откосов дорожного полотна и водопроводных труб.

Стоимость договора – 6 миллионов 447,4 тысячи рублей. Исполнителя контракта обязуют закончить работы за 10 дней.

Подать заявку на участие в закупке можно до 13 сентября.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.