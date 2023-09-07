Калужский завод «Ремпутьмаш»: высокие технологии, стабильность, традиции

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Калужский завод «Ремпутьмаш» – ведущий российский производитель путевых машин и специального железнодорожного подвижного состава - номинант региональной премии «Работодатель года», которую проводит агентство «Комсомольская правда-Калуга».
Предприятие в составе Группы РПМ входит в холдинг «Синара –Транспортные Машины» — это один из лидеров российского машиностроения. Группа РПМ включает шесть заводов и пять филиалов, расположенных в разных городах России. Численность сотрудников - более 3500 человек. Группа РПМ производит и обслуживает специальный подвижной состав и путевую технику, необходимые для строительства, капитального ремонта и текущего содержания железнодорожной инфраструктуры.
Структура Группы РПМ позволила объединить уникальные компетенции разных заводов в одну компанию. Ключевое предприятие – Калужский завод «Ремпутьмаш», специализирующийся на выпуске высокотехнологичной техники с использованием передовых инженерных разработок.
На Калужском заводе изготавливается модуль технического сопровождения и обслуживания МТСО-2 – это специализированный подвижной состав, предназначенный для комфортного перемещения и проживания сотрудников путевых бригад. Одна из новейших разработок - модуль пожаротушения, необходимый для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данные модули востребованы на железных дорогах всей страны. Более семи лет на предприятии собирается высокотехнологичный щебнеочистительный комплекс ЩОМ-1400, предназначенный для очистки от засорителей щебеночного балласта – сложнейшая высокопроизводительная техника.
Путевые машины «Ремпутьмаш» уже несколько десятилетий активно эксплуатируются на железных дорогах страны. Коллектив Группы РПМ постоянно работает над улучшением качества продукции и развитием всей производственной цепочки. На заводах и в филиалах действуют инструменты бережливого производства СТМ и программы повышения эффективности.
Проектный офис Группы РПМ работает над созданием новых перспективных видов путевой техники, аналогов которым в стране не существует. На ближайшую перспективу в приоритете работа над такими инновационными проектами, как рельсошлифовальный поезд РШП 2.0, выправочно-подбивочно-рихтовочная машина нового поколения ПМА-3. Одно из недавних достижений коллектива Калужского завода «Ремпутьмаш» – создание инновационной шлифовальной тележки для нового РШП 2.0 по проекту Сибирского государственного университета путей сообщения.
Путевую технику и вагоны специального назначения Группы РПМ отличает современная компоновка, высокая эффективность и надежность. Ежегодно заводы «Ремпутьмаш» выпускают порядка тысячи единиц путевой техники и специального железнодорожного подвижного состава.
В 2019 году в Группе РПМ – и на Калужском заводе «Ремпутьмаш» создан Совет молодежи, участники которого участвуют в конкурсах профессионального мастерства, молодежной научно-практической конференции, всероссийских форумах, а также занимаются подготовкой заводских благотворительных, праздничных и спортивных мероприятий.
Калужский завод «Ремпутьмаш» активно развивает сотрудничество с учебными организациями Калуги и Калужской области. Начиная с профориентационных проектов для школьников «Точка опоры» и «Неделя без турникетов», завод взаимодействует со старшеклассниками и студентами колледжей и вузов, чтобы привлекать на предприятие молодых специалистов. Работает с соискателями вакансий на Всероссийских ярмарках, через Центры занятости.
Константин Кувшинов, исполнительный директор Калужского завода «Ремпутьмаш»:
«Мы очень заинтересованы в том, чтобы на завод приходили специалисты, которые знают и любят свою профессию, стремятся к профессиональному развитию. Калужский завод «Ремпутьмаш» - крупное предприятие с многолетней историей и большим технологическим потенциалом. Завод входит в крупнейший холдинг «Синара – Транспортные Машины», взаимодействует с передовыми предприятиями и научными институтами страны. Уверен, что работа на заводе «Ремпутьмаш» - отличная возможность для развития карьеры».
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш».
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