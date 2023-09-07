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«Невозможно открыть окно из-за шума»: жители Калуги пожаловались на громкий стук по ночам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.09.2023 11:54 0 464
«Невозможно открыть окно из-за шума»: жители Калуги пожаловались на громкий стук по ночам

На днях наши читатели из Мстихино, расположенного в черте Калуги, сообщили о громком ночном шуме, который доносится по ночам с территории одного из местных предприятий. Он напоминает работу отбойного молотка и мешает людям спать.

- Мы обращаемся во все инстанции, но на нас никто не обращает внимания, лишь отсылает в «следующий кабинет», - рассказала Венере Волкова. - У нас маленькие дети просыпаются от этого шума! Я дозвонилась по номерам, которые указаны в ответе от горуправы. Мне ответили, что полиция по таким обращениями не выезжает. Ответ меня поразил: «Вас же не убивают, поэтому никто и не приехал».

Она прислала видео, размещенное ниже.

Наличие проблемы подтвердили и другие жители Мстихино.

- Каждую ночь долбят. Невозможно открыть окно из-за шума, - рассказала Виктория Герасименко.

В четверг, 7 сентября, ситуацию прокомментировали в городской управе:

- По имеющейся у нас информации сотрудники полиции начали проверку. Мы со своей стороны провели встречу с руководством промышленных предприятий о сложившейся ситуации. Достигнута договоренность о прекращении работ мешающих отдыху жителей в ночное время. Члены территориального общественного самоуправления Мстихино контролируют ситуацию. Последние две ночи нарушений не зафиксировано.

Такие звуки наши читатели слышали ночью из своего дома.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.09.2023 11:54 0 464
Тэги: общество
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