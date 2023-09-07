В Калуге объявили о проведении месячника гражданской обороны

В Калуге 1 октября начнется месячник гражданской обороны. Соответствующее постановление подписал городской голова Дмитрий Денисов, сообщили 7 сентября в горуправе.

- Запланированы открытые уроки по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в школах, объектовые и штабные тренировки, тактико-специальное учения, в ходе которых будет отрабатываться взаимодействие сил при ликвидации последствий теракта, техногенных аварий и других чрезвычайных ситуаций, - пояснили чиновники.

Также пройдут выставка спасательных средств и показы видеофильмов по теме гражданской обороны.

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