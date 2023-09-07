Огурцы и бананы стали лидерами по росту цен в Калужской области

В четверг Калугастат опубликовал данные об изменении цен на продукты в магазинах Калужской области за неделю, с 28 августа по 4 сентября.

Больше всего подорожали огурцы – на 5,6%. Цены на бананы выросли на 5,1%. Также в лидерах полукопченая колбаса – 4,5%.

Подешевели за неделю капуста – на 11,9%, морковь - на 9,8%, картофель и вареная колбаса – на 5,2%.

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