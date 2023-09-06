В Калуге мошенник притворился начальником управления административно-технического контроля

В среду, 6 сентября, некий мошенник начал рассылать калужанам сообщения от имени начальника областного управления административно-технического контроля Станислава Орехова.

- Сегодня от моего имени и используя мое старое фото некоторым сотрудникам нашего управления стали поступать телефонные звонки и сообщения, - пояснил настоящий Орехов. - Обращаюсь к моим подписчикам, коллегам и знакомым, будьте бдительными, не дайте себя обмануть!

Он попросил в таких ситуациях связываться с ним через официальные страницы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.