В Калуге интернет-магазин обязали выплатить покупателю компенсацию за бракованный телефон

Житель Калуги в одном из крупных интернет-магазинов купил смартфон, но через месяц обнаружил, что гаджет бракованный. Об этом случае в среду, 6 сентября, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

Мужчина обратился к продавцу с претензией, но ответа так и не дождался.

Тогда калужанин пошел в суд. В итоге ему должны выплатить компенсацию в 70 000 рублей, среди которых 10 000 – за моральный вред.

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