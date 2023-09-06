Осенью на территории Калужской области высадят 160 000 молодых деревьев

В этом году по всей стране в рамках акции Сохраним лес планируют посадить 70 000 0000 деревьев, сообщили в среду, 6 сентября, в минприроды.

Калужская область является активным участником зеленого движения. Этой осенью по всему региону посадят порядка 160 000 молодых деревьев.

Присоединится к восстановлению природного богатства России можно на сайте «Сохраним лес».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.