В Калужской области после вмешательства прокуратуры восстановили кровлю многоквартирного дома

Прокуратура Тарусского района внесла представление руководителю управляющей компании. Жильцы дома, находящегося под руководством данной УК, жаловались на состояние кровли, сообщили в среду, 6 сентября, в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено, что кровля находилась в ненадлежащем состоянии, шифер имел трещины и повреждения, из-за чего вода попадала в квартиры. Даже после подтоплений управляшки не приступили к ремонту кровли.

После вмешательства прокуратуры поврежденное покрытие было заменено.

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