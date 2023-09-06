В Калуге банк оштрафовали за частые смс-сообщения

В Калуге судебные приставы оштрафовали на 50 000 рублей один из крупных банков, который нарушил правила общения с клиенткой. Подробности в среду, 6 сентября, сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Жительница Калужской области пожаловалась, что банк, в котором она взяла кредит, слишком часто шлет смс-сообщения.

- Также в некоторых из них был нарушен регламентируемый текст и приходили смс со скрытого номера, что тоже запрещено законом, - пояснили приставы. - Кроме того, записи звонков показали, что кредиторы вводили должницу в заблуждение относительно передачи ее дела в суд и возможности применения мер уголовной ответственности в случае невыплаты задолженности.

Протокол на банк составили по административной статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц».

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