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Население Калужской области увеличилось за первые полгода

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.09.2023 12:02 1 145
Население Калужской области увеличилось за первые полгода

За первую половину 2023 года население Калужской области увеличилось на 2091 человека, несмотря на то, что смертность превышает рождаемость. Новые данные опубликовал Калугастат.

За шесть месяцев в регионе родились 3972 человека, умерли – 7145. Но естественную убыль перекрыл миграционный прирост.

В Калужскую область переехало на 5264 человека больше, чем уехало отсюда. В 2022 году наоборот наблюдалась убыль мигрантов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.09.2023 12:02 1 145
Тэги: общество статистика
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