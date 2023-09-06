Население Калужской области увеличилось за первые полгода

За первую половину 2023 года население Калужской области увеличилось на 2091 человека, несмотря на то, что смертность превышает рождаемость. Новые данные опубликовал Калугастат.

За шесть месяцев в регионе родились 3972 человека, умерли – 7145. Но естественную убыль перекрыл миграционный прирост.

В Калужскую область переехало на 5264 человека больше, чем уехало отсюда. В 2022 году наоборот наблюдалась убыль мигрантов.

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