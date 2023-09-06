Пенсии в Калужской области выросли на 6,1%

В Калужской области средний размер месячной пенсии на 1 июля составил 19 353 рубля. Рост за год составил 6,1%, сообщили 5 сентября в Калугастате.

Средняя начисленная зарплата в июне 2023 года составила 62 552 рубля. Это на 12,5% больше, чем в июне 2022 года.

При этом цены за последний месяц выросли на 1,1%, по сравнению с декабрем 2022 года – на 4%.

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