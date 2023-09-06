Промышленное производство в Калужской области упало на 4,3%

За январь-июль нынешнего года общий объем промышленного производства в Калужской области по сравнению с таким же периодом 2022-го года снизился на 4,3%. Такие данные 5 сентября опубликовал Калугастат.

Наибольшее падение в сфере добычи полезных ископаемых – на 14,7%. В организациях водоснабжения, водоотведения, сбора отходов снижение составило 14,2%. Обрабатывающие производства снизили работу на 5,1%.

В то же время на 38,8% вырос сектор обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха.

В сельском хозяйстве объем производства по сравнению с прошлым годом вырос на 3%.

Строительный сектор за год вырос на 16,9%.

Оборот розничной торговли за год подрос на 1,2%.

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