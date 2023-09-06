В Калужской области назвали самые популярные детские имена за лето

За лето нынешнего года в Калужской области родились 2193 ребенка. Список самых популярных имен среди новорожденных в среду, 6 сентября, опубликовал региональный загс.

Мальчиков чаще всего называли Александр, Артем и Михаил.

Самые популярные имена девочек - Анна, София и Мария.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.