В Калужской области за месяц пропали 76 человек

В поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» за август по поводу пропажи людей обратились 76 раз. Такую статистику волонтеры опубликовали вечером 5 сентября.

64 человека найдены живыми, в трех случаях обнаружены необходимые родственники, одна заявка не подтвердилась, четверо погибли. Еще в четырех случаях людей продолжают искать.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. – заявили волонтеры.

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