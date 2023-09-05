В Калуге стартовал региональный форум «Первые»

На площадке загородного оздоровительного лагеря «Витязь» собрались более 100 активистов «Движения Первых». В Калужской области Российское движение детей и молодежи объединяет более 1500 ребят, активно создаются первичные организации.

Основанная цель форума – объединение инициативной и талантливой молодежи региона для совместной работы в самых разных направлениях.

- Очень рад, что наша активная молодёжь объединяется. Уверен, «Движение первых» позволит молодым людям реализовать свой потенциал, попробовать себя в общественной и волонтёрской работе, принести пользу людям и родному краю. Этот опыт им обязательно пригодиться в жизни. Пообщались с ребятами в режиме «вопрос-ответ», получился интересный и содержательный диалог. Такое общение необходимо и для старшего поколения, чтобы понять, чем живёт молодежь, те, кто будет дальше развивать нашу страну. Очень важно, чтобы мы понимали друг друга, уважали и старались найти общий язык, – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Глава Калуги пожелал участникам форума благополучия, успехов в учёбе, творчестве и общественной работе.

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