Правительство Калужской области опровергло информацию о 70 задержанных диверсантах

В социальных сетях начала распространяться информация, что в Жиздринском районе Калужской области задержали 70 диверсантов, а какую-то из деревень заминировали. Однако эти данные опровергают в правительстве региона.

- Данная информация является полностью вымышленной и распространяется с целью распространения паники среди местных жителей, - заявили в правительстве во вторник, 5 сентября. - Правоохранительные органы региона постоянно проводят необходимые профилактические и специальные мероприятия для обеспечения безопасности жителей нашей области.

Калужан попросили не распространять слухи.

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