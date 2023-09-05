В Калужской области началась вакцинация от гриппа

В Калужской области начали делать прививки от гриппа. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщил министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

- Вакцинация необходима для того, чтобы к моменту активной циркуляции вируса уже сформировался иммунитет, - пояснил Пахоменко. - Показания к вакцинации: подверженность заболеванию ОРВИ, сниженный иммунитет, эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания, нахождение в больших коллективах.

В нашу область привезли две вакцины от гриппа. «Совигрипп» будет использоваться для взрослых, «Ультрикс Квадри» - для взрослых и детей.

Сделать прививку можно в поликлинике и в мобильных пунктах вакцинации. В Калуге врачи будут дежурить на улицах по выходным: 9 сентября - около Дома быта на улице Кирова с 8:30 до 15:00. 9 и 10 сентября - около торгового центра на Грабцевском шоссе, 95 с 10:00 до 14:00.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.