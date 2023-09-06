Здесь трудятся с настроением и гордятся работой!

Сотрудники Калужского хлебокомбината признаются, что любят свою работу и ни за что её не поменяют.

«Руководство облегчает наш труд»

— Я устроилась работать тестоводом на Калужский хлебокомбинат сразу после учебы в техникуме, в 1992 году, — рассказывает тестовод Татьяна ИЛЬИНА. — Когда только приступила к работе, старалась перенимать опыт, старшие коллеги наставляли, помогали, подсказывали. Прошли годы, сейчас я сама молодым могу ­что-то подсказать.

Со временем, конечно, в моей работе многое поменялось, у нас всё обновляется, постоянно появляется новое оборудование на производстве, руководство обеспечивает цеха техникой, чтобы облегчить наш ручной труд.

Ассортимент продукции, конечно, расширяется, одних только слоек с начинками сколько! А наши чёрный хлеб и батон, думаю, есть у каждого на столе. Дочка, бывало, придёт от подружки и скажет: «Мама, там ­такой-то хлеб был от завода, это тоже ты делала?», «Тоже я», — отвечаю.

Я честно говорю, что горжусь работой на Калужском хлебокомбинате. Вот ты выходишь с ночной смены, уставший, смотришь, а сделанный тобою ароматный хлеб уже повезли водители-­экспедиторы. Когда результат твоего труда радует, то и от работы получаешь удовлетворение.

В свободное время стараюсь с дочками побыть: погулять с ними, сходить ­куда-то, просто посидеть вместе и посмотреть фильмы, обсудить. Время, проведённое с детьми, для меня удовольствие. Детям, кстати, домой сдобу приношу, всегда её просят, очень любят.

Какой у меня секрет в работе с тестом? Конечно, главное — идти на работу с настроением, с любовью замесить тесто, с радостью отпечь хлеб, только так мы с коллегами и работаем. Поэтому и хлеб у Калужского хлебокомбината вкусный, — поясняет Татьяна Викторовна.

«Захотелось работать!»

— До прихода на хлебокомбинат я работала воспитателем в детском саду, — рассказывает старший кладовщик Светлана БОРИСОВА. — Однажды мы с мужем проезжали мимо Калужского хлебокомбината, остановились, а там так вкусно пахло! Я спросила: «А что это за здание?» «Как же, хлебокомбинат калужский!», — ответил муж. Вы не представляете, как мне захотелось здесь работать!

Прошло немного времени, моя старшая дочка выпустилась из детского сада, а я всё хотела на Хлебокомбинат! Пришла прямо на завод, мне ответили: «Вакансий нет». Я стала проситься: «Ну возьмите хоть ­куда-нибудь: паковать, укладывать».

Два месяца ждала, пока меня пригласят, ушла из детского сада и просто ждала этой работы. Мне позвонили и предложили прийти в отдел экспедиции. Завскладом Галина Анатольевна Логинова меня взяла кладовщиком по таре. Я считала лотки по возврату машин с рейса. Спустя восемь месяцев мне предложили стать кладовщиком. График уже другой, есть ночные смены, я задумалась. Муж сказал: «Попробуй, я с детьми дома справлюсь». Вы знаете, у меня такой муж, что я никогда ни в чём не сомневалась: дети будут накормлены, уложены вовремя, он позвонит и все расскажет, чтобы я не переживала.

Пошла в кладовщики. Вы не представляете, как это интересно! У нас такой большой и дружный коллектив, постоянное движение, счёт на минуты. Ребята работают и по двадцать лет, они все в форме, в таком же ритме, шустрые.

Если говорить о времени вне работы, оно тоже проходит активно. У нас в семье есть собака, лабрадор Панди, мы её все очень любим. Стараемся строить свой отдых так, чтобы было комфортно всем, собаке в том числе. Это обязательные прогулки на природе. У нас есть дача недалеко от нашего дома, мы берём собаку и идём пешком до дачи.

Когда прихожу с работы, меня все встречают, бегут из комнаты: сначала собака с тапочками в зубах, потом дочки и муж.

Сейчас я в отпуске, взяла младшую дочь и Панди и мы уехали в деревню в Бабынино, здесь хорошо нам всем. Птицы поют, коровы мычат на поляне с пяти утра, но всё же это классно.

Так хорошо, знаете: деревня, трава зелёная, рядом ферма, коровы у них такие красивые, чистенькие, чёрные, аж лоснятся, хороши!

Но по работе уже скучаю. Мне нравится наше движение, активность нашего коллектива, с которым всегда можно посмеяться. Общаемся всеми отделами. Я ни за что в жизни не поменяю свою работу. Я люблю ее! – заявляет Светлана Александровна.

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