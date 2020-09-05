Достойная зарплата, поддержка от профсоюза и лояльное руководство

За что ещё сотрудники Калужского хлебокомбината любят свою работу.

В последний год рынок труда и структура экономики нашей страны изменились до неузнаваемости.

Тренд на привлечение зарубежных партнёров мгновенно сдулся и на первый план вышли предприятия отечественной экономики.

И сегодня наш рассказ об одном из таких — Калужском хлебокомбинате. Точнее рассказывать о нём будут те, кто работает здесь не один год. Обычные работяги.

Почему однажды они пришли и сделали выбор в пользу этого предприятия, что их тут держит. Об этом их рассказы.

С машинами не наигрался

— Работаю в Калужском хлебокомбинате с апреля 2010 года, — говорит нам исполняющий обязанности инженера ГБО Василий ХАРИТОНОВ. — Выбрал Калужский хлебокомбинат потому, что работа близко к дому, устраивал график — смена проходила ночью и в первой половине дня, а с обеда ты свободен.

С марта 2012 года я стал дежурным водителем на резервной машине в компании со сменщиком. Мы были всё время на подхвате: ­кто-то заболел, машина сломалась, в семье горе, — мы выходили.

Когда работал водителем, то график был 2/2, когда стал исполнять обязанности инженера ГБО, перешёл на пятидневку с 8 до 17 часов. У нового графика тоже есть свои плюсы: ночью спишь, как положено организму.

Как стал инженером? У меня есть техническое образование, что необходимо для должности, а инженер, которого я замещаю, ушёл добровольцем на СВО.

Когда мне предложили заменить коллегу, я согласился. Калужский хлебокомбинат отправил меня на курсы повышения квалификации в рамках профессии в Московский политехнический институт. На время обучения завод оформил мне командировку.

Сейчас я отвечаю за состояние парка машин завода: мы занимаемся обслуживанием, ремонтом, установкой ГБО. Под моим контролем около 60 единиц техники.

На заводе всё официально, у нас есть соцгарантии: белая зарплата, достойная по Калуге, выплачивают всегда вовремя, больничные. Налоги идут со всей зарплаты, я этим даже горжусь!

Многим знакомым, у которых выплаты в конверте, говорю, что это не дело, привожу в пример своё предприятие, где все чисто, прозрачно. На Калужском хлебокомбинате я уверен в завтрашнем дне, знаю, что заработанное получу точно в срок.

Я женат, у нас с супругой двое детей. У неё на работе тоже пятидневка. Благодаря моему новому графику теперь выходные проводим вместе. От профсоюза всегда предлагают поездки, культурные мероприятия. Жена с детьми всю зиму посещали наш театр за счёт профсоюза, брал для них билеты.

В этом году сотрудникам завода и мне в том числе выписали премию как лучшим работникам за труд. В прошлом году городской голова Калуги Дмитрий Денисов вручал мне почётную грамоту ко Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности как водителю хлебокомбината.

Мне нравится работать с техникой. У меня отец работал механизатором, водителем всю жизнь, у него и учился. Водитель во втором поколении. Я с папой с пяти лет на молоковозе ездил, комбайне, днями с ним и братом в поле пропадал.

В свободное время люблю в гараже свои машины перебирать, чинить. Как говорил мой учитель Михаил Викторович Горбачев, наверное, я в детстве с машинками не наигрался, что до сих пор ими занимаюсь. Мне это в удовольствие.

24 года у руля

— На Калужском хлебокомбинате я работаю 24 года, — начинает рассказ водитель Игорь РОМАНЕНКОВ. — С августа 1999 года, мне на тот момент исполнилось 23. Должность — водитель-­экспедитор. Я загружаю товар, работаю с документами и развожу продукцию по точкам.

Начинал возить хлеб на стареньком «ГАЗоне», будка ещё маленькая была, на 130 лоточков.

Сейчас парк заметно обновился. Каждый рейс у нас расписан. Я дежурный водитель: могу сегодня повезти хлеб, а завтра нет. Если у ­кого-то машина сломалась, еду я. Могу в Кондрово уехать, могу по городу развозить, могу в Козельск поехать. Маршруты все знаю.

Рабочий день начинается по-разному, когда с 12 часов ночи, когда с двух, когда с четырёх утра.

Прежде всего идёшь на медосмотр, врач проверяет давление, на алкоголь. Потом даёт путевку, с ней к механику, он подпишет, потом в экспедицию, там берёшь задание на погрузку. Заезжаешь на эстакаду. Каждому маршруту на загрузку отведено своё время. Все загружаются непрерывно, один уезжает, второй сразу заезжает. Ещё все спят, а мы уже на ногах, развозим хлеб.

Работа стабильная, зарплата для Калуги хорошая, не задерживают: и аванс и получка вовремя.

Если надо отпроситься — жену отвезти в Москву, пришёл, договорился со сменщиком, написал заявление, а я потом за сменщика отработаю. Отпускают, когда надо, без вопросов.

Сейчас от хлебозавода экскурсия в Москву была, дочу отправлял с женой, на теплоходе плавали, на Красной площади гуляли. Я раньше тоже от завода постоянно ездил, то с женой в монастыри, то с дочкой в цирк, когда маленькая была, много, где были. Профсоюз подарки на каждый Новый год для детей сотрудников организовывает.

Дочь меня заставляет диету соблюдать, говорит, часто выпечку ем. Так а как же мне не есть, продукция хорошая! Делают у нас сдобу «Веерок», это плетёнка такая подслащённая, какая же вкусная! У нас при хлебозаводе магазин. На обед туда пойдёшь кофейку попить и мясное ­что-то на обед берёшь — сосиску в тесте, самбусу.

Жена чёрный ржаной хлеб любит и коржики молочные просит привозить ей на работу, такие, говорит, только «У Ржаника».

Люблю, чтобы было красиво

— Я работаю продавцом в сети фирменных магазинов Калужского хлебокомбината «У Ржаника» с марта 2021 года, — рассказывает продавец Татьяна ЗАИКИНА. — Главным критерием при поиске работы для меня был соцпакет, чтобы всё было официально. Здесь с оплатой все честно и прозрачно.

Помню, управляющая сначала направила меня в магазин на пару часов, чтобы я побыла там и посмотрела, как строится работа, решила, подходит ли мне это. Я даже не сразу заметила, что пробыла там около пяти часов вместо двух, так мне понравилось!

Когда я оформилась, то первое время работала на улице Карла Либкнехта, 25, ждала открытия магазина на улице Ленина, 24, куда я и шла устраиваться. Со дня открытия здесь и работаю.

Если есть желание, то любой продавец может выйти подработать в свой выходной день, чем я и пользуюсь. Люблю работать в магазинах «У Ржаника» на улицах Телевизионной, Карла Либкнехта, 25, последний, на мой взгляд, просто образцового содержания. В Тарусе у девочек мне понравилось.

Коллектив хороший, сработаться со всеми можно. Руководство коммуникабельно, лояльно, можно отпроситься и поменяться, если есть необходимость. Замену найдут и отпустят домой.

Работаю рядом с домом: пятнадцать минут пешком и я на месте, это очень удобно. Нет необходимости ехать на общественном транспорте.

С утра у меня приёмка хлеба с завода, как правило, до 8 часов. Затем выкладываю товар, в течение дня могут приехать сторонние поставщики: кондитерка, вода, мороженое. Тоже принимаю. Оформляю витрины, люб­лю, чтобы всё было красиво. Ну и, конечно, обслуживаю покупателей, мне приятно встречать людей, помогать им определиться, подсказать ­что-то и рассказать о новинках.

Лично я беру в дом, и мои домашние предпочитают — это хлеб с отрубями любых видов, очень нам нравится «Совитал» с мёдом, орехами, курагой и черносливом — вкусный и полезный хлеб.

Удобный график 2/2, домашние дела успеваю сделать, а когда выходные попадают среди недели, спокойно могу посетить врача, сделать свои дела вне дома и не надо каждый раз отпрашиваться.

Отмечу, что мы работаем не только за оклад, есть мотивация: при выполнении плана продавцы получают премию, доплату. Такой подход мне очень нравится. Хлебокомбинат регулярно выплачивает сотрудникам премии к праздникам, особенно профессиональным. Мне нравится здесь работать.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.