В Калуге родителей не пускают на территорию школы, чтобы встретить детей

В понедельник, 4 сентября, в первый учебный день возникли проблемы возле новой школы №46 на улице Ермоловской в Калуге.
Как сообщают в соцсетях местные жители, там нет места для разворота и парковки, что стало причиной больших пробок.
Еще один калужанин пожаловался губернатору, что родителей не пускают на территорию школы:
- Почему не пускают на территорию новой школы чтобы встретить первоклассников? Утром пускают, поле уроков (в обед) нет. Все родители стоят на дороге, по ней движутся грузовые машины. Учителя выводят детей за территорию школы на проезжую часть.
Этой проблемой заинтересовалась прокуратура. Глава областного ведомства Константин Жиляков поручил провести проверку.
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