В Калуге лес завалили мусором

В Калуге на территории Пригородного участкового лесничества обнаружили несанкционированную свалку. В понедельник, 4 сентября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- На лесных участках допущено размещение покрышек и строительного мусора, полиэтилена, битого стекла, пластика, шифера, железобетонных конструкций, мешков с мусором, - пояснили в ведомстве.

Общая площадь загрязненного участка – более 400 квадратных метров.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать министерство природных ресурсов и экологии Калужской области ликвидировать свалку.

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