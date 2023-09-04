В Калуге в День знаний прошла ярмарка дополнительного образования

В пятницу, 1 сентября, в торгово-развлекательном центре «Торговый квартал» состоялась ярмарка дополнительного образования для детей.

В один день и в одном месте калужанам было представлено все многообразие кружков и секций нашего города. Педагоги и руководители учреждений рассказывали обо всех направлениях обучения, родители задавали интересующие вопросы, дети могли попробовать себя сразу в каком-то из видов занятий и на месте сразу же записаться на дополнительное образование.

Спорт и информационные технологии, студии развития и центры изучения иностранных языков, городские бюджетные учреждения и школы искусств, танцевальные направления и многое другое, - выбор, действительно, был очень разнообразным, что сразу отметили родители и дети.

- Моему сыну Максиму 11 лет, - рассказывает одна из посетительниц ярмарки. - Мы изучаем английский язык второй год, очень нравится, а еще ходим в бассейн четыре года. Как все успеваем? Правильный распорядок дня, - говорит женщина.

- Дочке Малике семь лет, она пошла в первый класс, - поясняет мама длинноволосой девочки. - У меня ее правильно учить не получится, нужна дополнительная помощь педагогов. Русский язык разговорный и письменный отличаются, нужно больше заниматься. Я сейчас узнаю и о других направлениях, у дочки такой период, ей все интересно, вот решаем, куда отдать заниматься.

- Денису семь лет, сын сам проявил интерес к программированию, поэтому сегодня мы здесь, а так он занимается футболом, - говорит еще одна калужанка-посетитель ярмарки. - Просто сказал мне: «Мам, хочу на программирование». Он сейчас увлекается компьютером, телефоном - юный блогер. Его друг ходит на такие занятия, рассказывал сыну, что понравилось, мой тоже попросился. Вот сейчас на месте сразу и узнаем все подробности, хотим присоединиться в этом году. Плюс нам сказали, что у сына нестандартное мышление, ему надо пробовать.

В ярмарке приняли участие:

Языковая школа «Диалог»

На изучение английского языка в языковую школу «Диалог» в этот день детей и родителей приглашали гостеприимно - традиционным английским чаепитием.

- В нашей школе используется особая методика преподавания, которая располагает к тому, чтобы ребята и взрослые как можно скорее усвоили знания по английскому языку, - рассказывает ведущий педагог языковой школы «Диалог» и ее руководитель Екатерина АРАВИЙСКАЯ. - Обучение разговорной речи - главная цель нашей школы,но наши педагоги обучают так, что у ученикам и школьная программа даётся лучше и легче. Главный результат нашей работы состоит в том, что ученики не скованы, чувствуют себя как дома, в школе создаются уютная доброжелательная атмосфера в малых группах численностью от двух до шести человек. Индивидуальные занятия у нас тоже есть.

У нас есть подготовка к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ, подготовка к собеседованиям для взрослых, к примеру, недавно у нас занимались девушки, которые трудоустраивались в «Аэрофлот».

Мы используем учебники Оксфорда и Кембриджа.

Сейчас мы активно используем онлайн формат занятий. Это востребованно в своременном мире, когда у учеников очень плотный график или другие причины изучать язык онлайн.

«Алгоритмика»

Школа программирования для детей «Алгоритмика» не давала ребятам скучать. Ноутбуки с программами и педагоги, увлеченно рассказывающие о процессе ждали посетителей ярмарки.

- Маленьких детей приводят сами родители, чтобы мы начинали развивать у ребят логическое мышление, - говорит преподаватель программирования и математики школы «Алгоритмика» Андрей.

В современном мире без аналитического склада ума - никуда, особенно если выбирать IT-специальности. Ребята 10-12 лет с удовольствием приходят на курсы по гейм-дизайну, учатся создавать свои игры. На платформе «Роблокс» мы учим их создавать игры, в которые они смогут играть со своими друзьями. Подростки с 14 до 17 лет приходят к нам изучать Python - язык программирования. Курс рассчитан от одного года до четырех лет, в зависимости от целей и задач. Те, кто участся у нас четыре года, умеют работать с множеством самых популярных библиотек и полностью делают свои проекты с нуля.

На летнем интенсиве в формате десткого лагеря за две недели наши ученики создавали свои игры. Некоторые делали крутые проекты с большим количеством локаций, в которые сами потом играли с удовольствием, - поясняет педагог.

Алгоритмика - это удобное расписание, старт с любого уровня знаний и первое занятие - бесплатно. Создавай свои игры, сайты, делай шаги в IT-сферу.

«Дельфин»

Знаковое для города учреждение, первый калужский бассейн «Дельфин» зовет оздоровиться все поколения калужан.

- У нас занимаются девочки и мальчики, мамы и папы, бабушки и дедушки, - говорит заместитель директора бассейна «Дельфин» Наталья ИВАНОВА. - Мы приглашает к нам калужан с 6 лет и до возраста, пока позволяют силы. Через год-полтора мы будем отмечать 50-летие со дня открытия бассейна. Конечно, за полвека накоплен большой опыт. У нас все меняется, обновляется, внедряем все методики и оборудование, которое облегчает занятия, делает его разнообразным, комфортным.

В этом году мы ввели уникальное для города предложение - акваэробика для беременных. Квалифицированный инструктор проведет занятия с будущими мамочками. Занятия в воде снимают нагрузку со спины и расслабляют мышцы, в то же время идет всеобщее укрепление. регулярные занятия способствуют легкому протеканию беременности, хорошему самочувствию и настроению мамы и будущего малыша. Отдельно отмечу лечебно-оздоровительное плавание для детей, что полезно для гаромничного развития. Спины ребят сейчас перегружены тяжелыми рюкзаками, осанка оставляет желать лучшего. Плавание - способ сохранить здлоровье и красоту в любом возрасте.

Расписание занятий разнообразно: есть утренние и вечерние руппы. В этом году по просьбам родителей мы сместили вечерние занятия детей на более позднее время, чтобы все успевали. К слову, пока дети на занятиях, рядом есть дорожки для родителей, которые могут оздоровиться параллельно с ребенком.

Компьютерная академия TOP

В рамках компьютерной Академии взрослые и дети обучаются по следующим направлениям: разработка программного обеспечения, сети и кибербезопасность, компьютерная графика и дизайн.

Среди программ для детей популярны: юный программист (4-6 лет), первый шаг (7 - 8 лет), малая компьютерная академия (9 - 14 лет), секретная лаборатория X-Lab (9-14 лет) и многие другие. Важно, что Академия ставит перед собой важную цель - трудоустройство каждого выпускника, что подтверждают истории многих ребят.

- Сегодня мы предлагаем детям заняться программированием мультика, - говорит преподаватель академии ТОП Ольга Николаевна. - Ребята придумывают и рисуют персонажа, задают ему определенные действия, а далее начинается анимация. Детей это занятие, определенно, затягивает.

Для ребят постарше в этом году у нас открывается IT-колледж, занятия будут не онлайн, а в стенах Академии - к нам придут ребета после девятого класса. У них я тоже буду вести дисциплины, а сейчас мои ученики - школьники от 9 до 13 лет.

Знаете, что приятно, - я сразу вижу блеск в их глазах. Это вдохновляет меня, как педагога: хочется помогать, сопровождать, чтобы интерес не угасал. Если ребенку интересно, ему недостаточно тех моментов, которые я озвучиваю на уроке, он всегда задает дополнительные вопросы, узнает что-то в смежных областях. Наши ребята ищут самостоятельно информацию и делится открытиями с педагогом и товарищами. Меня очень радует такая отдача!

Школа современного танца «Горы»

Пробные занятия в школе современного танца «Горы» бесплатны для учеников любого возраста.

В программу обучения детских групп входит: современный танец, классический танец, джазовый танец, а еще актерское мастерство, сценическое движение, растяжка и акробатика. Также в школе есть взрослые группы по современному танцу, стретчингу и утренней йоге. А для родителей малышей и для будущих мамочек, есть группы: мама и малыш, слинготанцы и танцы для беременных.

Набор на новый учебный год уже идет! Помимо занятий, в школе проходят постановки хореографически-театральных спектаклей, ученики выступают в хореографических и театральных фестивалях и конкурсах, есть увлекательные мастер-классы от известных хореографов.

- Горы так же прекрасны, как прекрасна хореография. Горы завораживают людей своим необыкновением, как и хореографические постановки. Горы ассоциируются с вершиной, с чем-то величественным... - говорит администратор школы современного танца «Горы» Анастасия ДАВИДЕНКО. - Мы - школа современной хореографии с упором на contemporary. Контемп - это современный танец, построенный на естественных движениях, положениях, позах, позволяющий продемонстрировать красоту и пластичность. Контемп - это не только высокая техничность и четкость движений, но и соответствие мироощущениям танцора, мастерски передающего информацию своей души зрителям.

Возраст наших учеников от полутора лет - они приходят и танцуют вместе с мамами, и есть ученики возраста 50+.

У нас проводятся открытые уроки для родителей, когда мамы и папы могут посмотреть, чему ребенок научился за определенный срок. Конечно, есть концерты, к которым мы особенно готовимся.

На занятиях мы поощряем деток - ставим в дневники оценки, наклеечки для ребят помладше, чтобы у каждого был стимул стараться.

Пробные занятия у нас бесплатны. После них ребята выходят со словами: «Мама, мне так понравилось, мама, я так рад!». Педагоги увлекают детей, они потом выходят заряженные позитивом. Наша школа танца - это семья увлеченных учеников и педагогов, преданных своему делу! - завершает Анастасия.

Центр развития интеллекта Seven Kids

Среди прочих направлений дополнительного образования есть такие, которые могут стать универсальными для детей. Центр развития интеллекта Seven Kids предлагает для ваших детей следующие занятия: ментальная Арифметика с пяти лет, интенсивное развитие памяти и скорости чтения с шести лет, грамотность и каллиграфия - с семи лет, таблица умножения с семь лет и другое.

Конечно, пробный урок педагоги проведут для вас бесплатно.

- В нашем центре много направлений, это и обучение чтению, каллиграфия, подготовка к школе, занятное умножение, логика, - перечисляет преподаватель ментальной арифметики центра Наталья КУТИЩЕВА. - Мы учим детей быстро логически мыслить, только потом считать. Особенность наших занятий в том, что идет развитие полушарных связей, дети запоминают большое количество информации, это становится фундаментом для будущего развития в любом направлении. Усвоив способы получения и обработки информации, мышления, ребенок в дальнейшем сможет лучше воспринимать все новые знания.

Мы приглашаем ребят до 16 лет. Ментальная арифметика точно понравится всем. Мы работаем со счетами, то есть дети воспринимают все визуально, плюс используем платформу на телефоне, где ребята отрабатывают задания. Онлайн платформа помогает развивать память, концентрацию внимания, скорость чтения. А так же учит запоминать словарные слова, тренирует устный счет.

На каллиграфию мамы приводят и девятиклассников, потому что понимают, что почерк сильно испортился. Ставим руку, даем основу, учим, как правильно прописывать буквы, а дальше уже задача ребенка, подростка проявить трудолюбие и довести до автоматизма, почерк выравнивается.

Здесь детей учат мыслить, охватывать большое количество информации, эти навыки помогают в будущем с легкостью изучать школьные предметы и усваивать новые знания.

IT-школа «КАМИН»

Преподаватели школы подчеркивают, что учиться в «Камине» - это доступно, интересно и весело! Теперь ваши дети не будут бездумно играть в игры, их научат анализировать и разрабатывать свои проекты. Маленькие группы, авторская методика, все необходимое уже ждет ребенка в классе, в том числе кондиционер и кулер с чистой питьевой водой.

- Сегодня к нам подходят младшие школьники, расспрашивают, чему мы обучаем, какие курсы и направления есть, - говорит директор учебного центра «Камин» Дмитрий МОРОЗОВ. - Хочу отдельно рассказать о нашем проекте «Код будущего», поддерживаемом министерством цифрового развития России. С этого года мы абсолютно бесплатно обучаем школьников и студентов программированию.

Необходима лишь регистрация через госуслуги. Группы проходят как в нашей школе, так и на базе пяти школ и пяти колледжей Калуги. Проект открылся в прошлом году, тогда мы дали ему старт, а в этом году мы уже открыли много площадок и делаем большой набор.

Еще один курс-новинка - это нейросети. В Калуге такого ни у кого нет. Мы учим ребят примененияю последних разработок. Рассказываем, как им может помочь тот же чат GPT. Как его использовать правильно и с максимальной пользой для себя.

Мы держим руку на пульсе последних разработок в нашей области и рассказываем о них детям. Мы разбираем различные нейросети, чтобы у ребят было полное понимание в этой сфере.

Школа пилонного спорта и воздушной акробатики Sherry

Школа пилонного спорта и воздушной акробатики Sherry, а теперь ещё Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики Калужской области» существует в Калуге уже девять лет. О необычном направлении рассказала один из руководителей, президент федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики Калужской области Анна ЧИРКОВА.

- Сейчас мы делаем упор на набор детей, потому что пилонный спорт и воздушная гимнастика теперь признаны официально видами спорта. На занятиях мы активно работаем над программами, сейчас формируем калужскую сборную по воздушной гимнастике и пилонному спорту так как направления потихоньку движутся в сторону олимпиады.

Наши ученики, как правило, дети и взрослые, очень активные и с внутренней тягой к сложным спортивным видам деятельности. На занятиях они очень внимательны, сконцентрированы, много думают. Здесь не просто выполняют разные элементы, а анализируют, изучают, продумывают каждый шаг.

Я занимаюсь этим спортом уже 10 лет, скажу, что наше направление отлично подходит как взрослым, так и детям. Наш спорт, как и любой другой, учит мыслить, дисциплинирует. Ученики должны понимать, как правильно взаимодействовать с тем с каждым снарядом, чтобы добиться лучшего результата.

Скажу честно, отдача от ребят нереальная. Ученики 3 года занимаются на подвесе в семь метров, это новый рывок, раньше детки работали на меньшей высоте. У нас есть артистическая составляющая, когда дети придумывают себе активности, продумывают движения, свою программу. Через полгода занятий часто они уже сами знают, что делать и как, предлагают элементы программы. Моя задача - научить мыслить, чтобы ребенок мог дальше выражать себя и развиваться в любом направлении, - завершает Анна.

Школа иностранных языков «Лингвист»

В образовательном процессе школа иностранных языков «ЛИНГВИСТ» уделяет особое внимание погружению учащихся в языковую среду и развитию коммуникативных навыков.

«Сегодня мы предлагаем вспомнить, что ребята уже проходили на уроках английского, а также выучить что-то новенькое, через игры, - говорит директор школы «ЛИНГВИСТ» Ольга ДЫРОВА. «Наши педагоги часто используют именно игровой метод при первом знакомстве с учениками с целью создания комфортной, дружеской атмосферы. В данный момент дети на Ярмарке вспоминают базовую английскую лексику, алфавит, правила чтения через игру. Это понятно и доступно, а главное - интересно, для ребят любого возраста.

Конечно, играть бесконечно невозможно, мы строим учебный процесс, следуя современной методике преподавания иностранных языков. Поэтому на занятиях ребята не скучают, не витают в облаках, а максимально включены в учебный процесс.

За 18 лет на рынке, мы выпустили более 10 000 учащихся, для которых иностранный язык - не просто школьный предмет, а именно рабочий ключик, открывающий новые возможности в современном мире.

В нашей школе 6 языковых направлений, особым спросом пользуется сейчас китайский язык», - завершает Ольга.

Участниками ярмарки также стали: областной центр дополнительного образования детей имени Ю.А.Гагарина, центр развития творчества детей и юношества «Созвездие», детская школа искусств №6 г. Калуги и детский развивающий центр «Я смогу!».

Пока родители узнавали расписание, задавали вопросы преподавателям, школьники и дошкольники успели поучаствовать в анимационной развлекательной программе, посоревноваться и посмеяться в компании ровесников. В программе ярмарки дополнительного образования была масса увлекательных мероприятия: конкурсы, мастер-классы, игры и, конечно же, подарки.

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