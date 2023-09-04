В Калужской области клещи укусили за неделю 199 человек

За неделю, с 28 августа по 3 сентября, в Калужской области 199 человек обратились к врачам по поводу укусов клещами. Такую статистику опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Среди пострадавших было 25 детей.

Чаще всего с клещами сталкивались жители Калуги (96 случаев), Обнинска (28 случаев), Людиновского, Кировского, Мосальского районов, единичные случаи зарегистрированы в Бабынинском, Барятинском, Думиничском, Козельском, Медынском, Мещовском, Спас-Деменском, Ферзиковском, Юхновском районах.



В 19,5% случаев клещи были заражены боррелиозом.

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