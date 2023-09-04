Жителя Калуги оштрафовали на 2 миллиона рублей за незаконную продажу алкоголя

В Калуге мужчина выплатил штраф в два миллиона рублей за незаконную продажу алкоголя. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

- Должника ограничили в праве выезда за пределы страны, а также вынесли запрет на регистрационные действия с транспортными средствами, принадлежащими гражданину, - пояснили приставы.

По решению суда калужанин выплачивал штраф в рассрочку – по 80 тысяч в месяц.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.