Заболеваемость ОРВИ в Калужской области за неделю выросла на 15,4%

За неделю, с 28 августа по 3 сентября, в Калужской области 3440 человек обратились к врачам по поводу ОРВИ.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей семидневкой выросла на 15,4%.

Пороговые значения превышены на 32,5%. Чаще всего болеют взрослые.

В Калуге у взрослых пороговые показатели превышены на 105,4%.

В больницы с ОРВИ попали 27 человек.

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