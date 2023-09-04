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В Калужской области почили память жертв трагедии в Беслане

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.09.2023 10:57 0 164
В Калужской области почили память жертв трагедии в Беслане

Вечером в воскресенье, 3 сентября, в историко-краеведческом музее поселка Бабынино вспоминали трагедию в Беслане, где в 2004 году захватили заложников в школе. 

- Сегодня весь мир должен объединиться в борьбе с жестокостью и терроризмом! – рассказали в администрации Бабынинского района. - Только вместе мы можем победить эту страшную беду! А чужой беды не бывает, ведь горе не имеет национальных и религиозных различий.

В результате теракта в Беслане погибли 333 человека, среди которых 186 детей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.09.2023 10:57 0 164
Тэги: общество
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