В Тарусском районе сотрудники ГИБДД провели акцию для детей

Повторить правила и знаки, разгадать загадки и получить водительское удостоверение смогли дети в Тарусском районе.

В субботу, 26 августа, на территории загородного эко-отеля Welna eco spa resort прошел профилактический образовательный мастер-класс для детей и их родителей по безопасности дорожного движения, который организовало Управление ГИБДД по Тарусскому району.

Начальник отделения ГИБДД Тарусского района майор полиции Дмитрий РЫБАКОВ подчеркнул, что профилактическая акция «На дороге без ошибок» на территории Тарусского района проводится регулярно.

«На дороге без ошибок»

Открывала мероприятие инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД по городу Тарусе капитан полиции Ангелина ГОЛОВАНОВА.

Ребятам, собравшимся на площадке, и их родителям сотрудники полиции напомнили, что у дорог и улиц есть свои правила, законы, которые необходимо соблюдать – это правила дорожного движения. От того, насколько внимательно все отнесутся к соблюдению правил, зависит их безопасность на дороге.

— Человек, который не знает этих правил, будь то пешеход или водитель, будет одинаково опасен для окружающих, – сказала Ангелина Викторовна. -– Ведь он рискует своей жизнью и создает угрозу жизни других. Когда утром вы выходите из дома, то становитесь участником дорожного движения. Как только вы ступили на тротуар – стали пешеходом.

Малыши и ребята постарше внимательно слушали капитана полиции. Ни разу не ошиблись юные участники профилактической акции, отвечая на вопросы девушки.

Ребята точно знали, по какой стороне должен идти пешеход, разобрались в терминах: дорога, водитель, пешеход, остановка.

На вопрос «Кто же это такой – трехглазый постовой?» громче всех отвечали самые маленькие: «Светофор»!

Дети называли цвета светофора, уверенно сказали, на какой свет можно переходить дорогу. Не задумываясь ответили и на шуточный вопрос «Какое животное нарисовано на дороге?» – «Зебра!» – улыбаясь, хором кричали ребята.

— На зебре нужно держаться за ручку, посмотреть налево, потом направо и только потом пойти, – продолжал делиться знаниями, пожалуй, один из самых младших участников.

К практике!

Когда дети и родители повторили теорию, Ангелина Викторовна попросила включить светофор на импровизированной проезжей части. Началась практика!

Загорелся зеленый сигнал для водителей, цифры отсчитывали оставшееся время. Светофор – совсем как настоящий, разве что чуть поменьше, чтобы лучше было видно маленьким участникам дорожного движения, яркий и красивый.

Для участников акции был подготовлен разнообразный транспорт: велосипеды, двух- и трехколесные самокаты, беговелы и даже болиды.

— Все готовы? – обратилась капитан полиции к юным водителям. – Помним о светофоре, о пешеходах! Итак, по сигналу светофора отправляемся в путь, соблюдая скоростной режим. На старт, внимание, поехали!

— Я поехал! – раздался восторженный выкрик маленького мальчика.

По свеженарисованной дорожке поехали трехлетки, подталкиваемые мамами и папами, ловкие школьники и энергичные дошкольники. Такое нечасто увидишь: среди водителей – одни дети. Но подход не по-детски серьезный. Все строго тормозили, когда загорался красный. Впереди – зебра. В пешеходы, к слову, заявились не только дети, активно шагали по маленькой зебре и мамы, папы, бабушки.

После пары кругов водители и пешеходы поменялись местами. Тот, кто еще недавно проходил по зебре на разрешающий зеленый, теперь становился водителем болида, и ответственно относился к управлению, помнил, что только что он сам был пешеходом.

Удостоверение участника

— Все участники дорожного движения, попрошу вас собраться, – сказала Ангелина Голованова, держа в руках стопку необычных пластиковых карточек, напоминающих водительские удостоверения. – За то, что вы повторили правила дорожного движения, за соблюдения правил на практике, вы получаете водительское удостоверение от Welna eco spa resort.

«Молодец, ты очень хорошо знаешь правила!¬», «ты сегодня был молодцом!», «ты хорошо отвечал на все вопросы», «ты был аккуратным водителем!» – для каждого ребенка у капитана полиции нашлись слова поддержки.

Ровно в этот момент где-то в стороне раздались звуки сирены полиции, из-за угла показалась машина ГИБДД с яркими синими и красными мерцающими проблесковыми маячками.

Восторженные дети, удивленные и заинтересованные папы и мамы, – все потянулись к патрульной машине.

Патрульная машина

Майор полиции Дмитрий Рыбаков открыл двери автомобиля и пригласил детей посидеть в настоящей полицейской машине! Вот Дмитрий Евгеньевич показывает полицейскую рацию, даже учит любопытных ребят, как правильно нажимать и на какую кнопку, чтобы завыла сирена или раздался вдруг спецсигнал.

— Подходите, ребята, у вас есть возможность увидеть настоящую патрульную машину изнутри, – говорил начальник отделения ГИБДД по Тарусскому району. – Вот, видишь синюю кнопочку? Можешь на нее нажать!

«Ух ты!» – реагировали дети на завывающую сирену. Ребята осмелели и стали нажимать разные кнопки, выходило очень даже музыкально. Малыши, которым не хватило места в полицейской машине, созвучно подпевали, что заставило майора полиции улыбнуться.

«Все прошло отлично!»

— Сыну очень интересно, он любит движение, идет в гущу событий, – поделились впечатлениями родители трехлетнего Жени. – Он успел и в патрульной машине посидеть, нажимал там кнопки пальчиками.

Девятилетняя Александра предпочла быть пешеходом и прекрасно справлялась с ролью участника дорожного движения. Была внимательна при переходе проезжей части.

— Ну, у меня же мальчик, конечно, он увлечен машинками, а тут настоящая полицейская машина! — говорит мама маленького Ярослава. – Он был сегодня одним из лучших водителей, да еще на необычном транспорте – гужевой повозке, – со смехом добавляет мама малыша, которая ранее толкала болид, за рулем которого сидел сын, помогая малышу не отставать от потока.

Десятилетняя Злата рассказала, что ей больше всего понравилось, когда с сиренами и мигалками подъехала полицейская машина.

— Нам разрешили в нее садиться! – говорила девочка. – Внутри была кнопка, она называется «Свет», вот если на нее нажать, то включаются мигалки.

Семилетняя сестра Златы Кира заметила, что все прошло отлично, она покаталась на машинке, самокате и даже права получила!

— И светофор был настоящий! – добавила Кира. – На красный свет мы стояли, пропускали пешеходов. Я была и в полицейской машине, нажимала на кнопочку. Сигнал у машины очень громкий, наверное, чтобы преступники сразу испугались, – пришла к выводу девочка.

В приоритете – сохранение детского здоровья

— В связи с приближением 1 сентября мы снова напоминаем родителям и детям о правилах дорожного движения, говорим о дорожных знаках, проговариваем с ребятами, как правильно переходить дорогу, – взяла слово инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Ангелина Викторовна. – Это важно, потому что, к сожалению, детский травматизм в этом году значительно вырос, а для нас в приоритете сохранение детского здоровья.

На вопрос, чувствуют ли отдачу от ребят, капитан и майор твердо ответили: «Да!»

— Знаете, когда идешь по улице и тебя вдруг останавливают родители, говорят о том, что мы приходили к их детям в детский сад или школу, благодарят, потому что ребята потом дома много рассказывали об этом, понимаешь, что удалось донести до детей самое важное, – добавила Ангелина Голованова.

— Мы проводим такие акции не только с детьми, но беседуем с водителями школьных и маршрутных автобусов, информируем родителей, напоминаем о правилах перевозки детей, – дополнил Дмитрий Евгеньевич.

— Спасибо вам большое! – послышались со всех сторон слова родителей, обращенные к сотрудникам ГИБДД! – Все было здорово!

Участники мероприятия попрощались под всеобщие аплодисменты взрослых и детей.

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