Самого народного участкового предстоит выбрать жителям Калужской области

О старте голосования в воскресенье, 3 сентября, объявили в региональном УМВД России.

Первый областной тур начнётся 11 сентября, в этот же день на сайте ведомства будут опубликованы анкеты участников.

До 20 сентября любой житель Калужской области может выбрать из числа претендентов участкового уполномоченного, который, по его мнению, достоин звания «народный участковый».

Голосование будет проходить на официальном сайте УМВД России по Калужской области (40.мвд.рф).

Победителя конкурса объявят в середине октября, он поедет защищать честь Калужской области на федеральном уровне.

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