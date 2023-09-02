В Калуге за день родились четыре двойни

В пятницу, 1 сентября, в Калуге родились сразу четыре двойни. Причем это не были запланированные операции, все женщины рожали сами, рассказали в областном Перинатальном центре.

- Последствия Суперполнолуния или с чем еще связать такое событие? – шутят врачи. - Не зря астрологи сообщали, что этот день один из самых мощнейших в энергетическом плане в этом году.

В одной семье родились два мальчика, во второй – две девочки. Еще две семьи получили сразу и сына, и дочь.

- Мамочки и детки чувствуют себя хорошо, получают все необходимое обследование и лечение, - рассказали в центре.

Отметим, что за весь август в Калуге также родились четыре двойни.

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