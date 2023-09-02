В Калуге установили рекорд по количеству свадеб за месяц

Август стал самым урожайным на свадьбы месяцем в Калуге с начала 2023 года. Брак заключили 450 пар, сообщили в городском загсе.

Это чуть больше июльского показателя, когда было 429 свадеб.

Около 25% женихов и невест не в первый раз создавали семью.

Невесты в среднем оказались моложе женихов – 18-24 года против 25-30.

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