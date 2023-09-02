Самые популярные имена детей за август назвали в Калуге

За август в Калуге родились 387 детей. Мальчиков было больше, чем девочек – 200 на 187, сообщили в городском загсе.

В четырех семьях на свет появились двойни.

Чаще всего родителями калужане становились в возрасте от 30 до 34 лет.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Александр, Артем и Лев. Девочек чаще всего называли Анна, Ксения и Диана.

В августе 2022 года в Калуге было 347 новорожденных.

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