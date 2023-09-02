В Калужской области нашли живым пропавшего в лесу мужчину

Как мы уже рассказывали, в СНТ «Строитель» в селе Авчурино Ферзиковского района 31 августа пропал 80-летний мужчина. Он ушел в лес собирать грибы и не вернулся.

Вечером в пятницу, 1 сентября, волонтеры сообщили, что пенсионер найден живым.

На улице он провел около суток. В каком мужчина состоянии, пока не уточняется.

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