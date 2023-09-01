Жители Калуги обеспокоились ремонтом дома Циолковского

За последние несколько дней многие жители областного центра обращали внимание на ремонтные работы дома №1 по улице Циолковского. Около памятника неожиданно стали менять забор, а с дома снимали наличники.

В городской управе прокомментировали, что объект находится в частной собственности, разрешений на проведения ремонта не давалось.

Наша редакция обратилась в управление по охране культурного наследия.

- Да, действительно объект находится в частной собственности, - отметили в управлении. -Собственник не получал разрешение на проведение работ на памятнике.

Также мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения Чудакова.

- Мы приостановили работы на объекте, - рассказал он.

Собственнику было выдано предостережение о недопустимости проведения работ без разрешительной документации.

В доме №1 по улице Циолковского жил и работал Константин Эдуардович Циолковский.











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