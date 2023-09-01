В Калужской области 80-летний мужчина пропал в лесу

В СНТ «Строитель» на территории села Авурино Ферзиковского района пропал 80-летний Алексей Артюхов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Накануне он ушел в лес собирать грибы и не вернулся.

На данный момент нет информации о местонахождении пенсионера.

Приметы пропавшего:

Рост – 170 см,

Нормального телосложения,

Темно-русые волосы с сединой,

Серо-голубые глаза,

Был одет: Черная куртка, темно-синие брюки, серые галоши.

С собой: корзина.

Информацию о мужчине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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