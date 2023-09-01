Калужанам рассказали об изменениях цен в связи с реформой такси

В пятницу, 1 сентября, в Калужской области вступил в силу федеральный закон, регулирующий деятельность такси. Многие местные жители переживали, что из-за новых правил тарифы поднимутся.

О ситуации на сегодняшний день рассказал начальник управления административно-технического контроля Калужской области Станислав Орехов. По его словам, цены не изменились.

- Несмотря на то, что государство не регулирует тарифы в сфере такси, нами проведена большая работа со службами и перевозчиками, - отметил Орехов. - Полтора месяца производился мониторинг цен и скачков в сторону увеличения не было.

По его словам, за последний месяц лета было выдано более 1000 новых разрешений на работу в такси.

Сегодня через Госуслуги в управление поступили первые заявление на право осуществлять деятельность в такси по новым правилам.

По всем волнующим вопросам калужане могут обращаться непосредственно в управление административно-технического контроля по номерам: +7 (4842) 53-99-92, +7 (4842) 76-45-30

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