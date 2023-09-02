Обновился список самых богатых районов Калужской области

Калугастат 1 сентября опубликовал обновленный список самых богатых районов Калужской области. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в июне нынешнего года.

Больше всего в регионе зарабатывают в Обнинске. За ним следуют Боровский район и Калуга. В первой пятерке также Жуковский и Малоярославецкий районы.

Самые низкие доходы в Юхновском, Хвастовичском и Думиничском районах.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом из них:

Обнинск 89 689 рублей,

Боровский район 80 110 рублей,

Калуга 69 156 рублей,

Жуковский район 68 563 рубля,

Малоярославецкий район 67 592 рубля,

Ферзиковский район 66 334 рубля,

Бабынинский район 60 347 рублей,

Дзержинский район 59 639 рублей,

Барятинский район 57 704 рубля,

Ульяновский район 57 304 рубля,

Тарусский район 55 240 рублей,

Мещовский район 54 237 рублей,

Перемышльский район 53 217 рублей,

Кировский район 50 811 рублей,

Людиновский район 50 802 рубля,

Козельский район 50 309 рублей,

Сухиничский район 49 406 рублей,

Мосальский район 47 844 рубля,

Медынский район 47 709 рублей,

Износковский район 46 821 рубль,

Куйбышевский район 45 435 рублей,

Жиздринский район 45 215 рублей,

Спас-Деменский район 45 060 рублей,

Юхновский район 44 913 рублей,

Хвастовичский район 44 540 рублей,

Думиничский район 42 453 рубля.

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