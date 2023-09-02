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Обновился список самых богатых районов Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.09.2023 11:00 0 561
Обновился список самых богатых районов Калужской области

Калугастат 1 сентября опубликовал обновленный список самых богатых районов Калужской области. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в июне нынешнего года.

Больше всего в регионе зарабатывают в Обнинске. За ним следуют Боровский район и Калуга. В первой пятерке также Жуковский и Малоярославецкий районы.

Самые низкие доходы в Юхновском, Хвастовичском и Думиничском районах.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом из них:

  • Обнинск 89 689 рублей,
  • Боровский район 80 110 рублей,
  • Калуга 69 156 рублей,
  • Жуковский район 68 563 рубля,
  • Малоярославецкий район 67 592 рубля,
  • Ферзиковский район 66 334 рубля,
  • Бабынинский район 60 347 рублей,
  • Дзержинский район 59 639 рублей,
  • Барятинский район 57 704 рубля,
  • Ульяновский район 57 304 рубля,
  • Тарусский район 55 240 рублей,
  • Мещовский район 54 237 рублей,
  • Перемышльский район 53 217 рублей,
  • Кировский район 50 811 рублей,
  • Людиновский район 50 802 рубля,
  • Козельский район 50 309 рублей,
  • Сухиничский район 49 406 рублей,
  • Мосальский район 47 844 рубля,
  • Медынский район 47 709 рублей,
  • Износковский район 46 821 рубль,
  • Куйбышевский район 45 435 рублей,
  • Жиздринский район 45 215 рублей,
  • Спас-Деменский район 45 060 рублей,
  • Юхновский район 44 913 рублей,
  • Хвастовичский район 44 540 рублей,
  • Думиничский район 42 453 рубля.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.09.2023 11:00 0 561
Тэги: общество зарплата статистика
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