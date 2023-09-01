Третью фигурку космонавтика открыли в Калуге

Накануне Дня знаний на улице Луначарского в Калуге у дома №16 открыли фигурку маленького космонавта.

Он расположен на постаменте у входа в школу.

Изготовление фигурки оплатил дедушка одной из учениц, которая пошла в первый класс.

Это уже третий подобный объект в Калуге. Первого космонавтика установили на ступеньках драмтеатра. Второй появился в фонтане на Театральной площади.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.