Калужские аисты улетели на юг

В Калужской области большинство аистов улетело на зимовку в теплые края. Сейчас можно встретить лишь отдельных птиц, рассказал в пятницу, 1 сентября, орнитолог Юрий Галченков.

- Самый конец августа - традиционное время окончания отлета аистов в Калужской области, - пояснил он. - И хотя почти каждый год птиц удается наблюдать и в сентябре, правильные сроки завершения отлета взрослых птиц все-таки сейчас.

На фото аист вечером 31 августа устроился на ночлег на опоре ЛЭП у села Росва под Калугой.

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