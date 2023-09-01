Калужане резко снизили покупки баранины и овощей

В пятницу, 1 сентября, правительство Калужской области опубликовало данные о продажах отдельных продуктов.

Объем продаж баранины уменьшился на 66%. Огурцы и помидоры стали меньше покупать на 40%, сахар – на 35%, картофель – на 25%, фрукты – на 23%.

При этом на 11% подросло потребление маргарина, на 10% - растительного масла.

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