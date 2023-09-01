В Калужской области подешевели овощи

За прошедшую неделю в Калужской области зафиксированы изменения средних цен на продукты. О росте и снижении цен в пятницу, 1 сентября, рассказали в правительстве региона.

Свекла подешевела на 13%, капуста - на 9,22%, морковь - на 6,51%, репчатый лук - на 4,95%, помидоры - на 4,42%, мороженая рыба - на 2,39%.

Больше всего подорожала пшеничная мука - на 2,57%. Цены на молоко выросли на 1,12%.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.