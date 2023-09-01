В Калужской области нашли живым 78-летнего мужчину, пропавшего в лесу

В деревне Судимир Жиздринского района нашли живым 78-летнего мужчину. Об этом сообщили в пятницу, 1 сентября, в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Три дня назад пенсионер ушел в лес собирать грибы и не вернулся.

Подробности о поисках мужчины пока не сообщаются.

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