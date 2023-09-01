В Калуге разрешили купаться в четырех водоемах

В последние дни лета управление Роспотребнадзора по Калужской области обновило данные по состоянию воды в реках и озерах региона.

В Калуге разрешили залезать в воду в четырех местах: Сероводородные озера, пруд Вырка Нижняя, пруд Вырка Верхняя, Яченское водохранилище в районе бора.

А вот в Оке, Угре, Рождественских прудах и в озере Резвань вода не соответствует нормам.

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